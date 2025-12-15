مصرع 17 شخصًا في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا

ارتفاع أسعار النفط عالميًا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق
لقي 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة تقل طلابًا من على منحدر في منطقة ريفية بشمال كولومبيا.
وأوضح حاكم منطقة أنتيوكيا الكولومبية أندريس خوليان، أن الحافلة كانت متجهة من بلدة تولو المطلة على البحر الكاريبي إلى ميديلين، بعد رحلة مدرسية، كانت تقل طلابًا من مدرسة ثانوية.