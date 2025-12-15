مصرع 17 شخصًا في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا

لقي 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة تقل طلابًا من على منحدر في منطقة ريفية بشمال كولومبيا.

وأوضح حاكم منطقة أنتيوكيا الكولومبية أندريس خوليان، أن الحافلة كانت متجهة من بلدة تولو المطلة على البحر الكاريبي إلى ميديلين، بعد رحلة مدرسية، كانت تقل طلابًا من مدرسة ثانوية.