مصرع 22 وإصابة 16 شخصًا بانهيار مبنيين في المغرب

لقي 22 شخصًا مصرعهم، وأصيب 16 آخرون في انهيار مبنيين متجاورين مكونين من أربعة طوابق في مدينة فاس شمال المغرب، في أسوأ حادث من نوعه بالمملكة خلال السنوات الأخيرة.

وقالت السلطات المحلية إن المبنيين كانا يقطنهما ثماني عائلات، وأُخْلِيَت المنازل المجاورة احترازًا.

وانتشلت فرق الحماية المدنية الضحايا من تحت الأنقاض باستخدام معدات ميكانيكية وأدوات يدوية، وسط جهود للبحث عن ناجين محتملين.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المباني ربما لم تُبنَ وفق معايير السلامة؛ مما يعكس مشاكل في الرقابة على بعض مشاريع إعادة الإسكان في المدينة.