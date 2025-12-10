Icon

الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي Icon في يومها الدولي.. جبال نجران تجمع التنوع الجغرافي والثراء البيئي Icon ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة Icon ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا Icon وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن” Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ75 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon “تنمية الموارد البشرية” يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة Icon برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره Icon الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب Icon حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مصرع 22 وإصابة 16 شخصًا بانهيار مبنيين في المغرب

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٢ مساءً
مصرع 22 وإصابة 16 شخصًا بانهيار مبنيين في المغرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي 22 شخصًا مصرعهم، وأصيب 16 آخرون في انهيار مبنيين متجاورين مكونين من أربعة طوابق في مدينة فاس شمال المغرب، في أسوأ حادث من نوعه بالمملكة خلال السنوات الأخيرة.

وقالت السلطات المحلية إن المبنيين كانا يقطنهما ثماني عائلات، وأُخْلِيَت المنازل المجاورة احترازًا.

قد يهمّك أيضاً
بالفيديو.. المغرب يفوز على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب

بالفيديو.. المغرب يفوز على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب

قفزة بـ14% في إيرادات السياحة المغربية

قفزة بـ14% في إيرادات السياحة المغربية

وانتشلت فرق الحماية المدنية الضحايا من تحت الأنقاض باستخدام معدات ميكانيكية وأدوات يدوية، وسط جهود للبحث عن ناجين محتملين.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المباني ربما لم تُبنَ وفق معايير السلامة؛ مما يعكس مشاكل في الرقابة على بعض مشاريع إعادة الإسكان في المدينة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد