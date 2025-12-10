مصرع 22 وإصابة 16 شخصًا بانهيار مبنيين في المغرب

الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي في يومها الدولي.. جبال نجران تجمع التنوع الجغرافي والثراء البيئي ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن” وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ75 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة “تنمية الموارد البشرية” يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك
لقي 22 شخصًا مصرعهم، وأصيب 16 آخرون في انهيار مبنيين متجاورين مكونين من أربعة طوابق في مدينة فاس شمال المغرب، في أسوأ حادث من نوعه بالمملكة خلال السنوات الأخيرة.
وقالت السلطات المحلية إن المبنيين كانا يقطنهما ثماني عائلات، وأُخْلِيَت المنازل المجاورة احترازًا.
وانتشلت فرق الحماية المدنية الضحايا من تحت الأنقاض باستخدام معدات ميكانيكية وأدوات يدوية، وسط جهود للبحث عن ناجين محتملين.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المباني ربما لم تُبنَ وفق معايير السلامة؛ مما يعكس مشاكل في الرقابة على بعض مشاريع إعادة الإسكان في المدينة.