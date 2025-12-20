المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى خلال أسبوع.. ضبط 17880 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال
أكد مطار الملك خالد الدولي، اليوم السبت، ان العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل.
وقال المطار، في بيان: “إلحاقا للبيان السابق، يؤكد مطار الملك خالد الدولي أن العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل حيث تمت المتابعة والتنسيق مع الناقلات الجوية والجهات المعنية فيما يخص إجراءات الرحلات الملغاة والرحلات التي تم إعادة جدولتها، والتي بلغت مايقارب 200 رحلة يوم أمس.
وأعرب مطار الملك خالد عن أسفه وتقديره لحجم الانزعاج والإرباك الذي طال المسافرين الكرام و التزامه بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني. ويعمل المطار مع جميع شركات الطيران لتزويدهم بكافة التحديثات اللازمة والآلية الخاصة باستلام الحقائب للرحلات الملغاة، ويؤكد المطار حرصه على إجراء جميع المعالجات التصحيحية و تطبيق أعلى معايير السلامة لضمان سلامة المسافرين”.