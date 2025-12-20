مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل

أكد مطار الملك خالد الدولي، اليوم السبت، ان العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل.

وقال المطار، في بيان: “إلحاقا للبيان السابق، يؤكد مطار الملك خالد الدولي أن العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل حيث تمت المتابعة والتنسيق مع الناقلات الجوية والجهات المعنية فيما يخص إجراءات الرحلات الملغاة والرحلات التي تم إعادة جدولتها، والتي بلغت مايقارب 200 رحلة يوم أمس.

وأعرب مطار الملك خالد عن أسفه وتقديره لحجم الانزعاج والإرباك الذي طال المسافرين الكرام و التزامه بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني. ويعمل المطار مع جميع شركات الطيران لتزويدهم بكافة التحديثات اللازمة والآلية الخاصة باستلام الحقائب للرحلات الملغاة، ويؤكد المطار حرصه على إجراء جميع المعالجات التصحيحية و تطبيق أعلى معايير السلامة لضمان سلامة المسافرين”.