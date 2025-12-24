Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مطلات تبوك الصحراوية تمنح السياحة الشتوية بُعدًا جديدًا من الجمال

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
المواطن - واس

تنفرد منطقة تبوك بوجود إطلالات صحراوية آسرة، تطل على فضاءات مفتوحة من الجمال، وتكشف للزائر مشاهد تمتد بلا حدود بين الرمل والجبال التي لا يكتفي معها الزائر بمشاهدة المكان فحسب، بل يعيش لحظة كاملة من السكون والدهشة التي تتبدل فيها زاوية النظر، وتعيد الصحراء تعريف جمالها من علوٍ آسر، وهدوء يملأ المكان سكينة.

وفي موسم الشتاء، تتضاعف روعة هذه المواقع، وتشكل نقطة جذب لعشّاق الطبيعة الذين يجدون في برد الشتاء وصفاء أجوائه فرصة لاكتشاف جمال الصحراء من منظور جديد، ومع تنقل المتنزهين بين تلك المطلات، يلمع المشهد بألوان متدرجة، تمنح كل لحظة طابعًا مختلفًا، وكأن الطبيعة تعيد رسم نفسها من كل زاوية، ومع كل مطل.

ولا تقتصر جاذبية الإطلالات على المشهد وحده؛ فالوصول إليها يشكل جزءًا من المتعة، إذ تتناثر على الطرق المؤدية إليها نقاط توقف تختزل تفاصيل صغيرة من الحياة البرية في منطقة تبوك، لاسيما في الشمال الغربي منها، وإلى الشرق، وتتقاطع الرمال مع الهضاب الصخرية، ليصبح الطريق نفسه مرآة لجمال الطبيعية التي تحكي قصصًا صغيرة عن الصحراء، فمن نباتات تنمو بثبات حول المكان، وطيور تبحث عن دفئها بين الصخور، إلى مسارات صغيرة تركتها آثار حيوانات اعتادت التجوّل في هذا السكون؛ ليجد الزائر نفسه في نهاية الطريق أمام منصّات طبيعية تمنحه منظورًا بنوراميًا أرحب، يكشف جمال الصحراء بكل تفاصيلها.

