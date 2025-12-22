مكتبة الملك عبد العزيز تطلق مهرجان القراءة بمشاركة 100 مدرسة و1500 طالب وطالبة 

انطلقت بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض صباح أمس الأحد 21 ديسمبر الجاري فعاليات: (مهرجان القراءة الحرة الخامس والعشرين) لطلاب وطالبات التعليم العام، وذلك ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب بالتعاون مع إدارة تعليم الرياض.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع خلال الفترة ما بين ٢١-٢٥ / ١٢/ ٢٠٢٥، بمشاركة أكثر من 100 مدرسة، وأكثر من 1500 طالب وطالبة، وعدد من التربويين والمعلمين .

تهدف الفعاليات التي تقدمها المكتبة بشكل متنوع هذا العام ، سواء على مستوى القراءة، أو الدورات القرائية، أو في استخدام التقنيات الحديثة المساعدة، تهدف إلى تنمية ميول وتعزيز حب القراءة والاطلاع، وتنويع مجالات المعرفة الأدبية والعلمية والثقافية لدى الطلاب والطالبات، وتشجيع المعلمين والمعلمات على غرس مفهوم القراءة الحرة التي تركز كذلك على إبراز المواهب والمعلومات وتنمية اللغة العربية لدى المشاركين والمشاركات في الفعاليات.

وقد تم تخصيص مكتبة متنقلة لزيارة الطلاب والطالبات للمكتبة خلال أيام المهرجان، وذلك في فرعيها خريص والمربع، وإقامة دورة قرائية للمرحلة المتوسطة والثانوية، وتخصيص مكتبات الطفل بفرع المكتبة بالمربع وخريص لإقامة فعاليات المهرجان للطلاب والطالبات ، وتجهيزها بكل ما يلزم من الإمكانات التقنية والأجهزة الحديثة، وبث المواد المشوقة والمناسبة من خلال شاشات العرض التي تسعى لتعزيز العلاقة بين الطفل والكتاب وتعزيز ثقته بنفسه لاكتساب العلوم المختلفة.

وتسعى مكتبة الملك عبد العزيز العامة عبر برامجها المتنوعة في القراءة، إلى توطيد الصلة بالكتاب وتكريس جهودها في نشر الوعي القرائي لدى مختلف شرائح المجتمع، وذلك بإقامة العديد من الأنشطة المتنوعة، والفعاليات المتعلقة بالقراءة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العام التي تعزز عبر العلم والمعرفة مسيرة البناء والتقدم الحضاري في جميع المجالات، كما تعد القراءة بتنويعاتها المعرفية المتعددة اللبنة الأساسية في تكوين الشخصية لدى النشء وتنمية القيم الفكرية.