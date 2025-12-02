مكملات غذائية ينصح بتجنبها قبل النوم

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
قد يبدو تناول الفيتامينات ليلاً طريقة سهلة لتذكرها، لكن بعض المكملات قد تُربك النوم أو تُضعف جودته. فهناك عناصر يُفضّل تجنبها قبل النوم، وأخرى تساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ.
هذا الفيتامين مرتبط بإنتاج الطاقة ووظائف الأعصاب، لذلك يُنصح بتناوله في الصباح. وقد ربطت دراسات بين اضطرابات النوم وتذبذب مستويات B12. يحتاج البالغون إلى نحو 1.5 ميكروغرام يومياً.
تناول الكالسيوم ليلاً قد يعرقل النوم لأنه قد يقلل امتصاص المغنيسيوم الداعم للنوم. الجرعة اليومية للبالغين نحو 700 ملغ، ويفضل الحصول عليه عبر الطعام مثل الحليب لارتباطه بتحسين جودة النوم.
غالباً ما تحتوي على B12 والكالسيوم، لذلك يُفضل تناولها مع الطعام خلال النهار لتحسين الامتصاص وتجنب تأثيرها على النوم.
بالمقابل، هناك مكملات يمكن أن تساعد على النوم عند تناولها مساءً:
يدعم الاسترخاء وتنظيم النواقل العصبية. تشير دراسات إلى أن تناوله قبل النوم بساعتين يحسّن جودة النوم والمزاج. الاحتياج اليومي يقارب 270–300 ملغ. من الأنواع المناسبة: غليسينات المغنيسيوم وستراته.
ارتفاع مستوياته مرتبط بنوم أفضل، كما تُظهر دراسات أن تناوله يومياً قد يقلل اضطرابات النوم. يحتاج البالغون إلى نحو 40 ملغ يومياً على الأقل.
النقص في الحديد قد يسبب اضطراب النوم. الجرعات اليومية تختلف: 14.8 ملغ للنساء قبل انقطاع الطمث، 8.7 ملغ بعده، و11.3 ملغ للرجال.
ترتبط بتحسين كفاءة النوم عبر دعم تنظيم السيروتونين. الحد الأدنى اليومي 250 ملغ، بينما يوصي بعض المختصين بغرام واحد يومياً لتحقيق فائدة أكبر.