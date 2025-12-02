Icon

حصاد اليوم
صحة وطب‎

مكملات غذائية ينصح بتجنبها قبل النوم

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٩ صباحاً
مكملات غذائية ينصح بتجنبها قبل النوم
المواطن - فريق التحرير

قد يبدو تناول الفيتامينات ليلاً طريقة سهلة لتذكرها، لكن بعض المكملات قد تُربك النوم أو تُضعف جودته. فهناك عناصر يُفضّل تجنبها قبل النوم، وأخرى تساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ.

فيتامين B12

هذا الفيتامين مرتبط بإنتاج الطاقة ووظائف الأعصاب، لذلك يُنصح بتناوله في الصباح. وقد ربطت دراسات بين اضطرابات النوم وتذبذب مستويات B12. يحتاج البالغون إلى نحو 1.5 ميكروغرام يومياً.

الكالسيوم

تناول الكالسيوم ليلاً قد يعرقل النوم لأنه قد يقلل امتصاص المغنيسيوم الداعم للنوم. الجرعة اليومية للبالغين نحو 700 ملغ، ويفضل الحصول عليه عبر الطعام مثل الحليب لارتباطه بتحسين جودة النوم.

الفيتامينات المتعددة

غالباً ما تحتوي على B12 والكالسيوم، لذلك يُفضل تناولها مع الطعام خلال النهار لتحسين الامتصاص وتجنب تأثيرها على النوم.

مكملات مفيدة للنوم

بالمقابل، هناك مكملات يمكن أن تساعد على النوم عند تناولها مساءً:

المغنيسيوم

يدعم الاسترخاء وتنظيم النواقل العصبية. تشير دراسات إلى أن تناوله قبل النوم بساعتين يحسّن جودة النوم والمزاج. الاحتياج اليومي يقارب 270–300 ملغ. من الأنواع المناسبة: غليسينات المغنيسيوم وستراته.

فيتامين C

ارتفاع مستوياته مرتبط بنوم أفضل، كما تُظهر دراسات أن تناوله يومياً قد يقلل اضطرابات النوم. يحتاج البالغون إلى نحو 40 ملغ يومياً على الأقل.

الحديد

النقص في الحديد قد يسبب اضطراب النوم. الجرعات اليومية تختلف: 14.8 ملغ للنساء قبل انقطاع الطمث، 8.7 ملغ بعده، و11.3 ملغ للرجال.

أحماض أوميغا-3

ترتبط بتحسين كفاءة النوم عبر دعم تنظيم السيروتونين. الحد الأدنى اليومي 250 ملغ، بينما يوصي بعض المختصين بغرام واحد يومياً لتحقيق فائدة أكبر.

