مواصفات وضوابط صورة الهوية الوطنية

شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على ضرورة التزام المواطنين بالمواصفات الفنية والضوابط المحددة لصورة الهوية الوطنية، مؤكدة أن دقة الصورة ووضوحها يعدان شرطين أساسيين لإصدار الوثيقة أو تجديدها.

المعايير الفنية والزمنية

وفي “إنفوجراف” توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، حددت الوكالة أن تكون الصورة حديثة جداً، بحيث لا يتجاوز تاريخ التقاطها 6 أشهر كحد أقصى، مع ضرورة أن تكون الخلفية بيضاء تماماً.

ضوابط الملامح والوضوح

كما تضمنت التعليمات مجموعة من الشروط لضمان مطابقة الصورة للمعايير الأمنية، وهي:

وضوح الملامح: يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة تماماً وبدون تعابير مصطنعة.

الطبيعية: شددت الوكالة على ضرورة خلو الوجه من مساحيق التجميل (المكياج).

وضعية التصوير: يجب التقاط الصورة بشكل مستقيم (مواجهة للكاميرا) وتجنب أي ميول في الرأس.

جودة الصورة: أن تكون الصورة صافية ونقية، خالية من أي بقع حبر، ثقوب، أو تأثير “العيون الحمراء” الناتج عن انعكاس فلاش الكاميرا.

تأتي هذه التوضيحات في إطار سعي “الأحوال المدنية” لتسهيل إجراءات المستفيدين وضمان قبول طلباتهم عبر المنصات الإلكترونية أو المراجعات الحضورية دون تأخير ناتج عن عدم مطابقة الصور للمواصفات.