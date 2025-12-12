Icon

موجة ضباب على الجوف ومحافظاتها حتى الغد 

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ مساءً
موجة ضباب على الجوف ومحافظاتها حتى الغد 
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من موجة ضباب على مدينة سكاكا، ومحافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل بمنطقة الجوف.

‏‎وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر منطقة الجوف ومحافظاتها بشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم بسبب الضباب.

‏‎وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10:00 من صباح يوم غد السبت.

