موجة ضباب على الجوف ومحافظاتها حتى الغد 

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من موجة ضباب على مدينة سكاكا، ومحافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل بمنطقة الجوف.

‏‎وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر منطقة الجوف ومحافظاتها بشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم بسبب الضباب.

‏‎وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10:00 من صباح يوم غد السبت.