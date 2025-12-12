موجة ضباب على الجوف ومحافظاتها حتى الغد 

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من موجة ضباب على مدينة سكاكا، ومحافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل بمنطقة الجوف.
وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر منطقة الجوف ومحافظاتها بشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم بسبب الضباب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10:00 من صباح يوم غد السبت.