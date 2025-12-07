ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة ضباب كثيف على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من مدينة الدمام والظهران ومحافظة الجبيل، رأس تنورة، القطيف، الخبر، مما تسبب تأثيراتها في تدني مدى الرؤية الأفقية (1) كم وأقل، إضافة إلى موجة ضباب على محافظة بقيق، الأحساء، العديد، مما تسبب تأثيراتها في تدني مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم، منوهًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة الثامنة صباحًا.