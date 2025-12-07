نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة ضباب كثيف على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من مدينة الدمام والظهران ومحافظة الجبيل، رأس تنورة، القطيف، الخبر، مما تسبب تأثيراتها في تدني مدى الرؤية الأفقية (1) كم وأقل، إضافة إلى موجة ضباب على محافظة بقيق، الأحساء، العديد، مما تسبب تأثيراتها في تدني مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم، منوهًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة الثامنة صباحًا.