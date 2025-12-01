نادي الصقور السعودي يختتم مشروع توثيق ملكيات الصقور وتصحيح أوضاعها

Icon

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن نادي الصقور السعودي اليوم، اختتام مشروع “تصحيح أوضاع الصقور وتوثيق ملكياتها” الذي نفذه على مدى أشهر بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وشمل تقديم الخدمة مقر النادي في ملهم، إضافة إلى جولات ميدانية عبر ثماني محطات رئيسية خصصت لاستقبال الصقارين في عددٍ من مناطق المملكة.


ويأتي ختام المشروع تتويجًا لجهود واسعة هدفت إلى تقريب الخدمة لملاك الصقور، وتمكينهم من الاستفادة من الفترة التصحيحية الممتدة حتى نهاية نوفمبر 2025، وتعزيز الامتثال للأنظمة البيئية، وحماية الموروث الثقافي المرتبط بالصقارة، وضمان سلامة الأنواع.

ونفّذ النادي جولاته الميدانية من خلال محطات رئيسية مُجهزة بالتعاون مع مراكز ومستشفيات الصقور، ما أتاح للصقارين استكمال إجراءات التوثيق بسهولة ومرونة، وأسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.


وأثمرت أعمال المشروع عن رفع مستوى الوعي بأهمية توثيق الملكيات وضمان سلامة البيانات، وتعزيز الحوكمة في قطاع الصقور من خلال تحديث السجلات الوطنية الخاصة بالأنواع، إضافة إلى حفظ الحقوق، ودعم استدامة الممارسات المرتبطة بهذا الموروث الوطني العريق.
ويستعد نادي الصقور السعودي للبناء على ما تحقق عبر الانتقال إلى المرحلة التالية من التطوير، التي تركز على تعزيز دقة البيانات، وتحسين الخدمات الرقمية، وإعداد سياسات تنظيمية أكثر تكاملًا تعتمد على الملكيات الموثقة، إلى جانب رفع جاهزية الفرق التشغيلية لمواسم الصقور القادمة، بما يضمن استمرار تحسين جودة الخدمات في القطاع.

