وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين

نادي الصقور يدشّن ميدان الملواح الجديد في مهرجان الملك عبدالعزيز 2025

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
نادي الصقور يدشّن ميدان الملواح الجديد في مهرجان الملك عبدالعزيز 2025
المواطن - فريق التحرير

دشّن نادي الصقور السعودي ميدان الملواح الجديد تزامنًا مع انطلاقة منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، أكبر تجمُّع للصقور في العالم، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.

وحظي الميدان الجديد الذي أُقيمت فيه أشواط نخبة المحليين في اليوم الأول، وأشواط المحترفين المحليين في اليوم الثاني، بتفاعلٍ إيجابي واسع من قِبل الصقارين، الذين ثمّنوا التطورات المتواصلة التي ينفذها نادي الصقور السعودي، للارتقاء بموروث الصقارة وتعزيز حضوره التنظيمي والتنافسي.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل, أن الميدان الجديد سيكون هو الرئيسي لمنافسات الملواح، حيث تم التركيز على راحة الصقارين في منطقة السناح، والملوحين في منطقة الملواح إلى جانب تهيئة الأجواء للعملية التحكيمية وعمليات البث والتصوير، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة تحسينات ومبانٍ أخرى على الميدان الجديد في المستقبل، موضحًا أن الميدان السابق سيكون متواجدًا كميدان رديف.

مسابقة الملواح

وأشار الطويل إلى أن مسابقة الملواح هي المسابقة الرئيسية الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، إلى جانب مسابقة المزاين، موضحًا أن مسافة السباق هي 400 متر، ويتم تحديد الفائز بالوقت الذي يستغرقه الصقر في الوصول من نقطة السناح إلى نقطة الملواح، مؤكدًا أن تحديد الفائزين يخضع لعمليات تدقيق كبيرة وفق أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في قياس السرعة والزمن.

من جانبه، وصف الصقار برغش المنصوري أن الميدان الجديد شهد قفزة كبيرة، مبديًا إعجابه بالتطور اللافت الذي شهده الميدان، مشددًا على أن الميدان الجديد أسهم في ارتفاع مستوى المنافسة ضمن مسابقة الملواح.

وأكد الصقار أمين الملاح, أن الميدان الجديد من أفضل ميادين سباق الملواح في المملكة، مثمنًا الجهود التي يبذلها نادي الصقور السعودي من أجل الارتقاء بمسابقاته المختلفة.
بدوره أشار الصقار سعود المري إلى أن الميدان الجديد أكثر احترافية وتهيئة من أجل راحة الصقار والصقر، مقدمًا شكره وتقديره لنادي الصقور السعودي على الجهود التي يبذلها من أجل راحة الصقارين.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يشهد تنافس الصقارين في (139) شوطًا، تقدم خلالها (1012) جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية (38) مليون ريال، للفائزين في مسابقتي الملواح (الدعو 400 متر) والمزاين.

