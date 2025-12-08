انطلاق الملتقى الأول للقطاع غير الربحي في منظومة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.. غدًا البديوي يدين ويستنكر التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون الحياة الفطرية تطلق 37 كائنًا فطريًا في محمية الحِجر بالعُلا هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة ينطلق في الرياض فبراير القادم وزارة الصناعة تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات في قصر اليمامة ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين بدء التقديم على برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه بجامعة القصيم إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام
تنظّم كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة، بالتعاون مع وحدة الابتكار للتقنيات الطبية في مركز الابتكار بمعهد ريادة الأعمال والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة, خلال الفترة من 5 – 7 فبراير القادم.
وأوضح عميد الكلية المشرف العام على الهاكاثون الدكتور عبدالمجيد محمد بن مبرد أن “هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة” يأتي في إطار حرص الجامعة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية في دعم الابتكار وتعزيز منظومة البحث والتطوير، وتمكين الطلبة والمهنيين من ابتكار حلول نوعية تُسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام.
وبيّن أن الهاكاثون يتضمن أربعة مسارات رئيسية هي: مسار الطوارئ والمخاطر واستمرارية الأعمال، ومسار الخدمات الطبية الطارئة، ومسار السلامة والصحة المهنية، ومسار الأمن السيبراني في الطوارئ والمخاطر، وذلك لإيجاد بيئة تنافسية محفِّزة تُمكّن المشاركين من تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، تدعم جاهزية القطاع الصحي وقطاعات الطوارئ في المملكة.
وأفاد بأن تنظيم هذا الهاكاثون يتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، وتمكين المبدعين، ودعم الابتكار كونه رافدًا رئيسيًا للتنمية والتنافسية العالمية، مؤكدًا أن الكلية تتطلع إلى مشاريع ريادية تُسهم في تطوير منظومة الطوارئ والسلامة، وصناعة أثر مستدام.
يذكر أن اللجنة المنظمة للهاكاثون أتاحت للراغبين بالمشاركة التسجيل حتى الأول من يناير المقبل عبر الرابط التالي: https://pscems.ksu.edu.sa/en/Hackathon.