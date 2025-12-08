هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة ينطلق في الرياض فبراير القادم

تنظّم كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة، بالتعاون مع وحدة الابتكار للتقنيات الطبية في مركز الابتكار بمعهد ريادة الأعمال والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة, خلال الفترة من 5 – 7 فبراير القادم.

وأوضح عميد الكلية المشرف العام على الهاكاثون الدكتور عبدالمجيد محمد بن مبرد أن “هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة” يأتي في إطار حرص الجامعة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية في دعم الابتكار وتعزيز منظومة البحث والتطوير، وتمكين الطلبة والمهنيين من ابتكار حلول نوعية تُسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة

وبيّن أن الهاكاثون يتضمن أربعة مسارات رئيسية هي: مسار الطوارئ والمخاطر واستمرارية الأعمال، ومسار الخدمات الطبية الطارئة، ومسار السلامة والصحة المهنية، ومسار الأمن السيبراني في الطوارئ والمخاطر، وذلك لإيجاد بيئة تنافسية محفِّزة تُمكّن المشاركين من تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، تدعم جاهزية القطاع الصحي وقطاعات الطوارئ في المملكة.

وأفاد بأن تنظيم هذا الهاكاثون يتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، وتمكين المبدعين، ودعم الابتكار كونه رافدًا رئيسيًا للتنمية والتنافسية العالمية، مؤكدًا أن الكلية تتطلع إلى مشاريع ريادية تُسهم في تطوير منظومة الطوارئ والسلامة، وصناعة أثر مستدام.

يذكر أن اللجنة المنظمة للهاكاثون أتاحت للراغبين بالمشاركة التسجيل حتى الأول من يناير المقبل عبر الرابط التالي: ‏https://pscems.ksu.edu.sa/en/Hackathon.