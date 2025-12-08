Icon

انطلاق الملتقى الأول للقطاع غير الربحي في منظومة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.. غدًا Icon البديوي يدين ويستنكر التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون Icon الحياة الفطرية تطلق 37 كائنًا فطريًا في محمية الحِجر بالعُلا Icon هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة ينطلق في الرياض فبراير القادم Icon وزارة الصناعة تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية Icon ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري Icon ولي العهد وأمير قطر يعقدان جلسة مباحثات في قصر اليمامة Icon ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين Icon بدء التقديم على برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه بجامعة القصيم Icon إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة ينطلق في الرياض فبراير القادم

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٣ مساءً
هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة ينطلق في الرياض فبراير القادم
المواطن - فريق التحرير

تنظّم كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة، بالتعاون مع وحدة الابتكار للتقنيات الطبية في مركز الابتكار بمعهد ريادة الأعمال والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة, خلال الفترة من 5 – 7 فبراير القادم.

وأوضح عميد الكلية المشرف العام على الهاكاثون الدكتور عبدالمجيد محمد بن مبرد أن “هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة” يأتي في إطار حرص الجامعة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية في دعم الابتكار وتعزيز منظومة البحث والتطوير، وتمكين الطلبة والمهنيين من ابتكار حلول نوعية تُسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة

وبيّن أن الهاكاثون يتضمن أربعة مسارات رئيسية هي: مسار الطوارئ والمخاطر واستمرارية الأعمال، ومسار الخدمات الطبية الطارئة، ومسار السلامة والصحة المهنية، ومسار الأمن السيبراني في الطوارئ والمخاطر، وذلك لإيجاد بيئة تنافسية محفِّزة تُمكّن المشاركين من تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، تدعم جاهزية القطاع الصحي وقطاعات الطوارئ في المملكة.
وأفاد بأن تنظيم هذا الهاكاثون يتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية، وتمكين المبدعين، ودعم الابتكار كونه رافدًا رئيسيًا للتنمية والتنافسية العالمية، مؤكدًا أن الكلية تتطلع إلى مشاريع ريادية تُسهم في تطوير منظومة الطوارئ والسلامة، وصناعة أثر مستدام.
يذكر أن اللجنة المنظمة للهاكاثون أتاحت للراغبين بالمشاركة التسجيل حتى الأول من يناير المقبل عبر الرابط التالي: ‏https://pscems.ksu.edu.sa/en/Hackathon.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد