هدنة الـ 18 شهرًا.. لماذا أجلت إدارة ترامب فرض الرسوم على واردات التكنولوجيا الصينية؟

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

في خطوة تمزج بين “التهدئة المؤقتة” و”التهديد المستقبلي”، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها رفع الرسوم الجمركية على واردات أشباه الموصلات الصينية بحلول يونيو 2027.

وجاء في البيان المنشور بالسجل الفيدرالي أن الإدارة ستحدد النسبة النهائية لهذه الرسوم قبل دخولها حيز التنفيذ بشهر واحد على الأقل.

فترة سماح وتكتيك تفاوضي

وبحسب بيان مكتب الممثل التجاري الأمريكي، ستُطبق رسوم جمركية “صفرية” على الرقائق الصينية لمدة 18 شهراً كفترة انتقالية. ويرى مراقبون أن هذا التأجيل يعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على استقرار الأسواق وتجنب اشتعال حرب تجارية فورية، مع الاحتفاظ بالرسوم كـ “ورقة ضغط” قوية في أي مفاوضات مستقبلية مع بكين، خاصة بعد الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في أكتوبر الماضي بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ.

ويأتي القرار في أعقاب تحقيق استمر عاماً كاملاً، خلص فيه مكتب الممثل التجاري إلى أن الصين تمارس سياسات “غير سوقية عدوانية” تهدف للهيمنة على قطاع أشباه الموصلات العالمي.

وأوضح المكتب أن بكين استهدفت هذه الصناعة لعقود عبر ممارسات تجارية غير عادلة، مما استوجب رداً أمريكياً لحماية التكنولوجيا الوطنية.

توازن حذر في الحرب التجارية

وتأتي هذه التحركات في سياق معقد؛ حيث تتضمن “هدنة أكتوبر” خفض الولايات المتحدة لبعض الرسوم مقابل سماح الصين بتصدير المعادن الأرضية النادرة الحيوية للصناعات التقنية. إلا أن القرار الصادر يوم الثلاثاء يضع سقفاً زمنياً واضحاً، حيث ستبدأ الزيادات الفعلية في الرسوم اعتباراً من 23 يونيو 2027، ما لم تسفر المفاوضات القادمة عن تغيير في المسار الحالي.

