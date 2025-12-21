Icon

العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا Icon آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي Icon ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي Icon مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية Icon الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات Icon طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق Icon “ابتكارات مساعي”.. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة Icon ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة Icon تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
واشنطن تستعد لربط دخول ملايين المسافرين الأجانب بفحص شامل لماضيهم الرقمي

هل نشاطم وسجلك الرقمي يؤهلك لدخول أمريكا؟

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
هل نشاطم وسجلك الرقمي يؤهلك لدخول أمريكا؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لم يعد جواز السفر وحده كافياً لعبور بوابات الولايات المتحدة. ففي خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في مفهوم الأمن الحدودي، تستعد واشنطن لربط دخول ملايين المسافرين الأجانب بفحص شامل لماضيهم الرقمي، في قرار يثير تساؤلات قانونية وحقوقية واسعة.

القرار يستهدف مواطني 42 دولة مشمولة ببرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، وهو البرنامج الذي يتيح السفر لأغراض السياحة أو الأعمال دون تأشيرة مسبقة، ويشمل نحو 17 مليون مسافر سنوياً.

قد يهمّك أيضاً
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا

تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا

تفاصيل استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا

تفاصيل استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا

ويشمل هذا التوجه ماذا نشرت من تواصلت معه وكيف تبدو حياتك الرقمية؟.

ماذا سيُطلب من المسافر؟

بحسب المعطيات المتداولة، سيُطلب من الراغبين في دخول الولايات المتحدة الإفصاح عن بيانات رقمية تمتد لسنوات، أبرزها حسابات منصات التواصل الاجتماعي خلال آخر 5 سنوات، وأرقام الهواتف المستخدمة خلال 5 سنوات.

كما سيشمل عناوين البريد الإلكتروني خلال 10 سنوات، عناوين IP وسجلات الصور والبيانات الوصفية، معلومات تفصيلية عن أفراد العائلة، إضافة إلى بيانات بيومترية مثل البصمات وصور الوجه.

ورغم هذا الكم الهائل من البيانات، لا تزال آلية الجمع والتحليل غير معلنة بشكل واضح، ما يفتح الباب أمام مخاوف تتعلق بالخصوصية والشفافية.

ماذا تبحث عنه واشنطن في حساباتك؟

الحكومة الأميركية لا تقدّم تعريفاً دقيقاً لما تعتبره “محتوى مقلقاً”، لكنها تشير إلى أن الهدف هو منع دخول من يحمل ما تصفه بـ “مواقف عدائية”، أو يشكل تهديداً للأمن القومي، أو يدعم الإرهاب

كما يشمل المنع من ينشر “أيديولوجيات كراهية” أو تطرفاً فكرياً، وهنا تكمن الخطورة في مرونة التفسير، إذ قد يُقرأ منشور قديم، أو تعليق عابر، خارج سياقه الزمني أو الثقافي.

قد يبدو غياب الحسابات الرقمية خياراً آمناً، لكنه في الواقع قد يتحول إلى نقطة سلبية. في حالات سابقة، اعتُبر انعدام الوجود الرقمي سلوكاً مريباً بحد ذاته، كما أن حذف الحسابات قبل السفر أو تشديد إعدادات الخصوصية فجاءة قد يُفسَّر على أنه محاولة إخفاء معلومات.

لهذا، ينصح محامو الهجرة بوضوح بـ “لا تحذف، ولا تُخفِ، ولا تغيّر سلوكك الرقمي فجاءة”.

من المتأثر فعلياً؟

الإجابة تختصرها الأرقام؛ 17 مليون مسافر سنوياً دخلوا الولايات المتحدة عبر دول الإعفاء من التأشيرة.

ومع توسّع مفهوم “الأمن الرقمي”، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة يصبح فيها الهاتف الذكي سيرة ذاتية مفتوحة، وحدود الدول تُرسم على الشاشات بقدر ما تُرسم على الخرائط.

فالسؤال لم يعد: هل لديك تأشيرة؟ بل: هل ماضيك الرقمي يرضي خوارزميات الأمن؟

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
العالم

تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث...

العالم