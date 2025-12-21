هل نشاطم وسجلك الرقمي يؤهلك لدخول أمريكا؟

لم يعد جواز السفر وحده كافياً لعبور بوابات الولايات المتحدة. ففي خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في مفهوم الأمن الحدودي، تستعد واشنطن لربط دخول ملايين المسافرين الأجانب بفحص شامل لماضيهم الرقمي، في قرار يثير تساؤلات قانونية وحقوقية واسعة.

القرار يستهدف مواطني 42 دولة مشمولة ببرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، وهو البرنامج الذي يتيح السفر لأغراض السياحة أو الأعمال دون تأشيرة مسبقة، ويشمل نحو 17 مليون مسافر سنوياً.

ويشمل هذا التوجه ماذا نشرت من تواصلت معه وكيف تبدو حياتك الرقمية؟.

ماذا سيُطلب من المسافر؟

بحسب المعطيات المتداولة، سيُطلب من الراغبين في دخول الولايات المتحدة الإفصاح عن بيانات رقمية تمتد لسنوات، أبرزها حسابات منصات التواصل الاجتماعي خلال آخر 5 سنوات، وأرقام الهواتف المستخدمة خلال 5 سنوات.

كما سيشمل عناوين البريد الإلكتروني خلال 10 سنوات، عناوين IP وسجلات الصور والبيانات الوصفية، معلومات تفصيلية عن أفراد العائلة، إضافة إلى بيانات بيومترية مثل البصمات وصور الوجه.

ورغم هذا الكم الهائل من البيانات، لا تزال آلية الجمع والتحليل غير معلنة بشكل واضح، ما يفتح الباب أمام مخاوف تتعلق بالخصوصية والشفافية.

ماذا تبحث عنه واشنطن في حساباتك؟

الحكومة الأميركية لا تقدّم تعريفاً دقيقاً لما تعتبره “محتوى مقلقاً”، لكنها تشير إلى أن الهدف هو منع دخول من يحمل ما تصفه بـ “مواقف عدائية”، أو يشكل تهديداً للأمن القومي، أو يدعم الإرهاب

كما يشمل المنع من ينشر “أيديولوجيات كراهية” أو تطرفاً فكرياً، وهنا تكمن الخطورة في مرونة التفسير، إذ قد يُقرأ منشور قديم، أو تعليق عابر، خارج سياقه الزمني أو الثقافي.

قد يبدو غياب الحسابات الرقمية خياراً آمناً، لكنه في الواقع قد يتحول إلى نقطة سلبية. في حالات سابقة، اعتُبر انعدام الوجود الرقمي سلوكاً مريباً بحد ذاته، كما أن حذف الحسابات قبل السفر أو تشديد إعدادات الخصوصية فجاءة قد يُفسَّر على أنه محاولة إخفاء معلومات.

لهذا، ينصح محامو الهجرة بوضوح بـ “لا تحذف، ولا تُخفِ، ولا تغيّر سلوكك الرقمي فجاءة”.

من المتأثر فعلياً؟

الإجابة تختصرها الأرقام؛ 17 مليون مسافر سنوياً دخلوا الولايات المتحدة عبر دول الإعفاء من التأشيرة.

ومع توسّع مفهوم “الأمن الرقمي”، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة يصبح فيها الهاتف الذكي سيرة ذاتية مفتوحة، وحدود الدول تُرسم على الشاشات بقدر ما تُرسم على الخرائط.

فالسؤال لم يعد: هل لديك تأشيرة؟ بل: هل ماضيك الرقمي يرضي خوارزميات الأمن؟