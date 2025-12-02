Icon

حصاد اليوم
صحة وطب‎

هل يحتاج الأطفال إلى فيتامينات متعددة يوميًا؟

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
هل يحتاج الأطفال إلى فيتامينات متعددة يوميًا؟
المواطن - فريق التحرير

صحيح أن الأطفال يحتاجون إلى مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن – مثل فيتامينات أ، ب، سي، د، هـ، ك، بالإضافة إلى حمض الفوليك والكالسيوم واليود والحديد والزنك – لنمو صحي. تلعب هذه العناصر الغذائية دوراً أساسياً في نمو الدماغ والأعصاب، والرؤية، وتقوية العظام، ووظائف المناعة، والتمثيل الغذائي، والحفاظ على وزن صحي.

ومع ذلك، بالنسبة لمعظم الأطفال الأصحاء، يمكن، بل ينبغي، الحصول على هذه العناصر الغذائية من الطعام – وليس من المكملات الغذائية.

الأطفال والفيتامينات

وأوضح تقرير لـ “ستادي فايندز”، يقول الباحث نك فولر من جامعة سيدني: “لا يحتاج معظم الأطفال الأصحاء إلى مكملات الفيتامينات – فالأطعمة المدعمة والنظام الغذائي المتنوع عادةً ما يغطيان فيتامينات أ-ك، وحمض الفوليك، والحديد، والكالسيوم، واليود، والزنك”.

ويتابع “الادعاءات بأن حلوى الأطفال الجيلاتينية “تعزز المناعة” أو النمو، لا تدعمها أدلة قوية على صحة الأطفال الأصحاء”.

من ناحية أخرى، قد تحمل المكملات الغذائية آثاراً جانبية، إذ يمكن أن تتراكم الفيتامينات التي تذوب في الدهون (أ، د، هـ، ك) الزائدة، وقد تُسبب الجرعات العالية من الفيتامينات الأخرى آثاراً جانبية – كما أن العديد من منتجات المكملات يضاف إليها السكر.

لذا، ينصح فولر بإعطاء الأولوية للطعام قائلاً: “قدّم وجبات متوازنة، واستخدم بدائل خفيفة (حبوب كاملة، فاصوليا، خضراوات)، واجمع بين الأطعمة الجديدة والأطعمة المفضلة المألوفة، لا تستخدم المكملات الغذائية إلا للاحتياجات التي تم تشخيصها تحت إشراف طبي”.

ولتشجيع الأطفال على تبني خيارات صحية:

• نمّط الطعام. امزج الأطعمة البيج أو الأبيض الأقل تغذية مع مكونات صحية. على سبيل المثال، أضف الفاصوليا والقرنبيط إلى البطاطس المهروسة لزيادة محتواها الغذائي دون التضحية بالمذاق المألوف للبطاطس.

• استبدل الأطعمة الصحية. استبدل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز تدريجياً، وقدم للطفل الحبوب الكاملة. ابدأ بخلط الأرز البني مع حصة من الأرز الأبيض لتسهيل عملية الانتقال.

