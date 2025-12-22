هل يمكن الاستفادة من دعم برنامج ريف أكثر من مرة؟

أكد البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية في السعودية “برنامج ريف”، أن دعم مستفيدي قطاع الأسر المنتجة يتم بناءً على رأس المال شهريًا ولمدة سنة كحد أقصى.

الاستفادة من البرنامج

جاء ذلك خلال رد البرنامج على سؤال أحد المستفيدين عبر حسابه على منصة “إكس”، بشأن عدد مرات الاستفادة من دعم ريف باختلاف البرامج.

وأضاف برنامج ريف أن القطاعات المستهدفة الأخرى في البرنامج تتم سنويًا لمن تنطبق عليه الشروط.

في سياق متصل، أوضح برنامج تنمية ودعم المزارعين وأسرهم المنتجة “برنامج ريف”، أن إيقاف الخدمات لا يؤثر على دعم البرنامج.

شروط القبول في برنامج ريف:

وحدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.