وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تشارك وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض، بمعرض (واحة الأمن) تحت شعار (أصالة وأمن)، لتعزيز منظومة الأمن والسلامة والتنمية واستدامة البيئة في المملكة.

واحة الأمن

ويضم معرض (واحة الأمن) – الذي يستمر حتى (31) من شهر ديسمبر 2025 م – أجنحة وأركاناً متنوعة تعرف الزوار بجهود وزارة الداخلية في تحقيق الشعور العام بالأمان والمحافظة عليه، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحافظة على السلامة العامة، وتسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن نسكهم، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”.

ويشمل معرض وزارة الداخلية ميدانًا للرماية وعروضًا عسكرية وفلكلورًا شعبيًا وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة، ويستقبل زواره من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الأسبوع من الـ (10) صباحًا حتى الـ (8) مساءً عدا الجمعة من الـ (1) مساءً حتى الـ (8) مساءً.