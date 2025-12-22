وزير الإعلام: نعمل مع الشركاء لإطلاق مشروع بيت إمباك في ‎القدية

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، تنامي أنشطة صناعة الألعاب الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بنسب 23 و 35 % في الربع الرابع 2025.

وتابع خلال مؤتمر صحفي حكومي مع العضو المنتدب لشركة ‎القدية: أن السعودية تصدرت دول العالم في جوائز الذكاء الاصطناعي للشباب بـ 26 جائزة كأكبر دولة في العالم.

وتابع الدوسري أن المملكة الثانية عالميًا في الحكومة الرقمية في 2025 مقارنة بالمركز 49 في عام 2020، مؤكدًا أنه تم إطلاق مدرسة الموهبين الإعلاميين من الطلاب والطالبات بالشراكة مع وزارة التعليم.

واستكمل الوزير: نعمل مع الشركاء في ‎القدية على إطلاق مشروع “بيت إمباك” في ‎القدية، وقطار الرياض سجل أعلى درجات الانضباط بنسبة التزام 99.8 % منذ تشغيله في 2025، والقطار استقبل 120 مليون راكب منذ بدء انطلاق المشروع حتى أكتوبر الماضي، وما حصل للمسافرين في مطار الرياض شيء مؤسف بعد تأجيل 200 رحلة، ولا نقبل التأخير.