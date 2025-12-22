Icon

إطلاق مدرسة الموهوبين الإعلاميين

وزير الإعلام: نعمل مع الشركاء لإطلاق مشروع بيت إمباك في ‎القدية

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، تنامي أنشطة صناعة الألعاب الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بنسب 23 و 35 % في الربع الرابع 2025.

وتابع خلال مؤتمر صحفي حكومي مع العضو المنتدب لشركة ‎القدية: أن السعودية تصدرت دول العالم في جوائز الذكاء الاصطناعي للشباب بـ 26 جائزة كأكبر دولة في العالم.

وزير الإعلام: السعودية تعيد تعريف حدود الممكن وترفع سقف المؤشرات وتسير بسرعة الضوء

وزير الإعلام يلتقي الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية

وتابع الدوسري أن المملكة الثانية عالميًا في الحكومة الرقمية في 2025 مقارنة بالمركز 49 في عام 2020، مؤكدًا أنه تم إطلاق مدرسة الموهبين الإعلاميين من الطلاب والطالبات بالشراكة مع وزارة التعليم.

واستكمل الوزير: نعمل مع الشركاء في ‎القدية على إطلاق مشروع “بيت إمباك” في ‎القدية، وقطار الرياض سجل أعلى درجات الانضباط بنسبة التزام 99.8 % منذ تشغيله في 2025، والقطار استقبل 120 مليون راكب منذ بدء انطلاق المشروع حتى أكتوبر الماضي، وما حصل للمسافرين في مطار الرياض شيء مؤسف بعد تأجيل 200 رحلة، ولا نقبل التأخير.

 

