الجلسة العادية الخامسة عشرة

وزير الاستثمار يحضر جلسة مجلس الشورى الاثنين المقبل

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠١ مساءً
وزير الاستثمار يحضر جلسة مجلس الشورى الاثنين المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحضر معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، والمقرر عقدها الاثنين المقبل الموافق 16 رجب 1447هـ.
ويقدّم معاليه خلال الجلسة عرضًا حول ما أنجزته وزارة الاستثمار من خطط وبرامج، وما تحقق من مستهدفاتها، إضافةً إلى مناقشة أداء الوزارة، واستعراض خططها المستقبلية.
ويطرح أعضاء مجلس الشورى على معالي وزير الاستثمار خلال الجلسة عددًا من الاستفسارات والمداخلات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس على أداء الأجهزة الحكومية؛ بهدف دعم التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله–.
ويأتي حضور معالي وزير الاستثمار رغبةً من المجلس في مناقشة أداء الوزارة والاطلاع على خططها ومستهدفاتها والصعوبات والمعوقات التي تواجهها استنادًا إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الشورى، التي تنص أن «على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أمورًا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت»
ويرحب المجلس باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون في طرحها على معالي وزير الاستثمار، وذلك عبر الموقع الرسمي للمجلس: shura.gov.sa أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected].

