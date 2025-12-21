وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد الزمن على المريخ أسرع من الأرض تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي برشلونة يتغلب على فياريال بثنائية 1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم أداء عمليات تقنية المعلومات وإعداد التقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
– خبير برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مدقق حسابات أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)