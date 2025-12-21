وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم أداء عمليات تقنية المعلومات وإعداد التقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– خبير برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مدقق حسابات أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)