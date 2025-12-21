Icon

أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon الزمن على المريخ أسرع من الأرض Icon تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي Icon برشلونة يتغلب على فياريال بثنائية  Icon 1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة Icon بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني Icon الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا Icon إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية Icon سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي

وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي

وظائف شاغرة بفروع طيران أديل

وظائف شاغرة بفروع طيران أديل

– مدير قسم أداء عمليات تقنية المعلومات وإعداد التقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– خبير برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مدقق حسابات أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في التركي القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في التركي القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الخزف

حصاد اليوم