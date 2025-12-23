وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تطوير تنظيمي.

– خبير ثاني المواصفات والمقاييس والجودة.

– مستشار/ أنشطة الإدارة العامة.

– مستشار قانوني أول.

– أخصائي ثاني تخطيط مدن.

– مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال.

– أخصائي ثاني الحلول المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)