Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الصناعة

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الصناعة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

– أخصائي أول تطوير تنظيمي.

– خبير ثاني المواصفات والمقاييس والجودة.

– مستشار/ أنشطة الإدارة العامة.

– مستشار قانوني أول.

– أخصائي ثاني تخطيط مدن.

– مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال.

– أخصائي ثاني الحلول المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في التركي القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في التركي القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي

حصاد اليوم