وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، والرياض والدمام.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش معدات مكافحة الحرائق.

– مراقب المخزون.

– مدير أول فريق التصنيع والهندسة.

– مدير تطوير الأعمال.

– مساعد مدير المنتجات.

– أخصائي إداري.

– مدير مبيعات المنطقة.

– مساعد تسويق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

