وظائف شاغرة بـ شركة أرامكو

أعلنت شركة أرامكو، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة المخاطر المؤسسية.
– مدقق عمليات.
– مهندس خزانات.
– مهندس التآكل.
– مهندس أجهزة قياس.
– مهندس شبكات.
– أخصائي التدخل في الآبار.
– مستشار قانوني أول.
وأوضحت شركة أرامكو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)