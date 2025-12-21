Icon

وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السعودية لشراء الطاقة

وأبرزت شركة شراء الطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول البروتوكول والعلاقات الحكومية.

– أخصائي البروتوكول والعلاقات الحكومية.

– مدير أول مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

