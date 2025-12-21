وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة

أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد الزمن على المريخ أسرع من الأرض تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي برشلونة يتغلب على فياريال بثنائية 1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن
أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة شراء الطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول البروتوكول والعلاقات الحكومية.
– أخصائي البروتوكول والعلاقات الحكومية.
– مدير أول مشروع.
وأوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)