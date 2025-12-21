وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السعودية لشراء الطاقة

وأبرزت شركة شراء الطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول البروتوكول والعلاقات الحكومية.

– أخصائي البروتوكول والعلاقات الحكومية.

– مدير أول مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)