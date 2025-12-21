وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية “SEVEN”- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من المدينة المنورة، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة SEVEN

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف خدمات الضيوف.

– موظف خدمات تقديم الطعام.

– باريستا/ خدمات تقديم القهوة.

– أمين صندوق.

– أخصائي أول تخطيط أعمال الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)