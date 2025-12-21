وظائف شاغرة بفروع طيران أديل

أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد الزمن على المريخ أسرع من الأرض تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي برشلونة يتغلب على فياريال بثنائية 1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن
أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، والمدينة المنورة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول مناوبة المطار (جدة).
– مسؤول مناوبة المطار (المدينة المنورة).
– محلل إيرادات المجموعة (جدة).
– أخصائي إدارة الأسطول (جدة).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)