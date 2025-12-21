Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف شاغرة بفروع طيران أديل

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول مناوبة المطار (جدة).

– مسؤول مناوبة المطار (المدينة المنورة).

– محلل إيرادات المجموعة (جدة).

– أخصائي إدارة الأسطول (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

