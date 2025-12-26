Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التسويق الاستراتيجي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير الاتصالات الخارجية: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

