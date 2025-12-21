Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نت وركرس السعودية للخدمات “SNS”- المتخصصة بمجال خدمات أعمال تقنية المعلومات والاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نت وركرس

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أمن تقنية المعلومات.

– مهندس أمن البيانات.

– مهندس رئيسي دعم أنظمة أوراكل.

– مدير أول مكتب إدارة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

