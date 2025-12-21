وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات

أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد الزمن على المريخ أسرع من الأرض تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي برشلونة يتغلب على فياريال بثنائية 1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن
أعلنت شركة نت وركرس السعودية للخدمات “SNS”- المتخصصة بمجال خدمات أعمال تقنية المعلومات والاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أمن تقنية المعلومات.
– مهندس أمن البيانات.
– مهندس رئيسي دعم أنظمة أوراكل.
– مدير أول مكتب إدارة البيانات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)