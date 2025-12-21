Icon

وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قسم خلية الاختبار: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل التخطيط المالي والميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

