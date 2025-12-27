Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية

وظائف شاغرة بـ الخطوط الجوية السعودية

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

– أخصائي/ شريك قسم التوظيف.

– مساعد مدير المرافق.

– مهندس مرافق.

– منسق أول إدارة المرافق.

– سائق مركبة ثقيلة/ ناقلة سيارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

