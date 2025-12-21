وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي

أعلن بنك الخليج الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع البنك بالمملكة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف بنك الخليج الدولي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد تنفيذي مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول خدمة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)