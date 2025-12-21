وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي

أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد الزمن على المريخ أسرع من الأرض تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي برشلونة يتغلب على فياريال بثنائية 1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن
أعلن بنك الخليج الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع البنك بالمملكة في محافظة الخبر.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد تنفيذي مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مسؤول خدمة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)