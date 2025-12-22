Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي

وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

– مسؤول الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة العامة، المعلوماتية الصحية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مستشار طبي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطب، اقتصاديات الصحة، الإدارة الصحية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في التركي القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في التركي القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم