وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة العامة، المعلوماتية الصحية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مستشار طبي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطب، اقتصاديات الصحة، الإدارة الصحية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)