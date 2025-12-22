وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة العامة، المعلوماتية الصحية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– مستشار طبي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطب، اقتصاديات الصحة، الإدارة الصحية)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)