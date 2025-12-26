وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المدينة في محافظة بقيق.
وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي امتثال المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
– أخصائي هندسة مدنية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)