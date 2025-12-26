Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

– أخصائي امتثال المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– أخصائي هندسة مدنية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الصناعة
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الصناعة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم