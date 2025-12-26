وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي امتثال المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– أخصائي هندسة مدنية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)