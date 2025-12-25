120 صقارًا يدشنون أشواط نخبة المحليين في انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

أقيمت اليوم، ستة أشواط تأهيلية لنخبة المحليين في انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، أكبر تجمُّع للصقور في العالم، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.

وخصصت أشواط اليوم الأول لنخبة المحليين، حيث تنافس 120 صقارًا عبر ست فئات، وهي مثلوث جير بيور فرخ وقرناس وجير بيور فرخ وقرناس وحر فرخ وقرناس، ويشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، تنافس الصقارين في 139 شوطًا، تقدم خلالها 1012 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال، ضمن مسابقتين رئيسيتين هما الملواح (الدعو 400 متر) والمزاين، وتستقطب مسابقة الملواح فئات الملاك والهواة والمحترفين والنخبة، بأشواط مخصصة للصقارين المحليين وأخرى للدوليين.

وجاءت الانطلاقة عبر شوط مثلوث جير فرخ، وفيه حقق الصقار أمين الملاح المركز الأول عبر (الملكة)، وجاء نور غزاي المطيري في المركز الثاني عبر الصقر (w22)، وحل فريق إكسبو بالصقر (G61) في المركز الثالث، وفي شوط فئة مثلوث جير قرناس، حقق الصقار أمين الملاح المركز الأول عبر الصقر (القاهرة)، وجاء نور المطيري عبر الصقر (77) في المركز الثاني، وحل فريق إكسبو ثالثًا عبر الصقر (تكريم).

وفي الشوط الثالث لفئة جير بيور فرخ حقق فريق إكسبو عبر الصقر (جلمود) المركز الأول، وجاء أمين الملاح عبر الصقر (حشيم) في المركز الثاني، وحل محمد عبدالله الدوسري ثالثًا عبر الصقر (غزلان)، وفي شوط جير بيور قرناس واصل أمين الملاح تصدره بتحقيق المركزين الأول والثاني عبر (عنتر – 0017)، وجاء فريق إكسبو عبر (B39) في المركز الثالث.



بعدها انطلقت أشواط فئة الحر، حيث حقق حميد بن محمد المنصوري المركزين الأول والثاني في شوط الفرخ عبر الصقرين (حطام – نشمي)، فيما خطف حمد المري المركز الثالث عبر (الفرداني)، وكان ختام اليوم الأول عبر شوط حر قرناس، وفيه حقق فريق إكسبو المركزين الأول والثالث عبر الصقرين (فلاج – العيناوي)، وجاء أمين الملاح في المركز الثاني عبر (H33).

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز حضور المملكة بوصفه موطنًا عالميًا للصقور والصقارين، عبر وجهة تجمع بين الهواية والموروث، وتقدم على مدى 17 يومًا تجربة فريدة للزوار والصقارين والمهتمين.