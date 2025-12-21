Icon

1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة
المواطن - واس

أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن نحو 1500 طفل ينتظرون فتح المعابر للسفر وتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل نقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية أدت إلى تعليق عدد كبير من العمليات الجراحية.

وأوضح رئيس وحدة المعلومات بوزارة الصحة في غزة زاهر الوحيدي، اليوم، أن ما يقارب 110 آلاف طفل يعانون سوء التغذية، بينهم نحو 9500 طفل يعانون سوء تغذية حاد، في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الإنسانية، فضلا عن أن (42%) من النساء الحوامل بالقطاع يعانين فقر الدم، في وقت تشهد فيه معدلات وفيات الأطفال ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة غياب الخدمات الصحية الأساسية وحرمان المرضى، لا سيما الأطفال، من السفر إلى تلقي العلاج اللازم خارج القطاع.

وأضاف أن (1200) مريض، بينهم (155) طفلًا، استشهدوا بسبب عدم إجلائهم خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يعاني انخفاضًا في الأدوية الأساسية بنسبة (52%)، فيما تواجه المستشفيات نقصًا كبيرًا في مستلزمات المختبرات الطبية.

وأكد توقف (99%) من عمليات العظام في مستشفيات القطاع لعدم توفر الأدوات والمعدات اللازمة لتلك الجراحات، مطالبًا بالتدخل العاجل للسماح بدخول الأدوية والمستلزمات المخبرية إلى القطاع وبشكل منتظم.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق استشهاد أكثر من ألف مريض، وهم ينتظرون الإجلاء الطبي من غزة منذ شهر يوليو 2024، وقبل أسابيع أفادت المنظمة بأن أكثر من (16500) من سكان غزة لا يزالون ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل، فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن هذه الأرقام تشمل فقط المرضى المسجلين رسميا، وأن العدد الفعلي للمرضى المنتظرين أعلى من ذلك بكثير.

