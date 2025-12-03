Icon

3 قتلى في اشتباكات مع الأمن السوري بريف اللاذقية

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
3 قتلى في اشتباكات مع الأمن السوري بريف اللاذقية
المواطن - فريق التحرير

قتل ثلاثة أشخاص اليوم الأربعاء خلال اشتباكات مع قوات الأمن السوري في محافظة اللاذقية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأفاد التلفزيون الرسمي عن مقتل ثلاثة أشخاص قال إنهم من “فلول النظام السابق”، في حين أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن عناصر من قوى الأمن الداخلي اشتبكوا مع “مجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية”.

اشتباكات في ريف اللاذقية

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية السورية، أكد أن القوات الخاصة التابعة لقوات الأمن الداخلي السورية تنفذ عملية قرب مدينة اللاذقية للقضاء على عصابة مسلحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة لقناة “الإخبارية” التلفزيونية إن القوات الخاصة اشتبكت مع أفراد عصابة أثناء قيامها بعملية تمشيط في مزرعة منطقة جبلة بقرية بعبدة بريف اللاذقية، حيث قاوم المسلحون، لكنهم تكبدوا خسائر وتراجعوا، مؤكداً أن قوات الأمن تلاحق المجرمين.

كما أكدت وكالة الأنباء السورية “سانا” : إصابة عدد من قوى الأمن باشتباكات مع خارجين عن القانون بريف اللاذقية.

من الجدير بالذكر، أن قوات الأمن السورية حاصرت في نوفمبر، عصابة مسلحة في منطقة الشيخ بدر الجبلية بمحيط محافظة طرطوس الساحلية، واعتقلت 13 شخصاً مطلوبين للسلطات، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وفي مارس الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية على مدى أيام، وشن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

ولاحقا استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل لمدنيين وسلب وحرق ممتلكات ارتكبها مسلحون “غير تابعين للحكومة”، وفقا للسلطات.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع (2000 – 2024) الذين يثيرون اضطرابات أمنية.

 

