آلية الخصم من أجر العامل المنزلي في مساند

قالت منصة مساند إنه يمكن خصم جزء من أجر العامل المنزلي في حالات محددة وبما لا يتجاوز ربع الراتب من خلال خدمة دفع راتب العامل المنزلي، واختيار خانة “راتب مخصوم” على أن يتم توضيح سبب خصم الراتب للعامل المنزلي.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.