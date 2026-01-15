Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أتربة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء 

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
أتربة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على الوجه، وأملج تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كم.

وقال المركز عبر منصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏

قد يهمّك أيضاً
رياح على منطقة تبوك حتى السادسة مساء

رياح على منطقة تبوك حتى السادسة مساء

أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء 

أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء 
السعودية اليوم

أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء 

السعودية اليوم
رياح على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
السعودية اليوم

رياح على منطقة تبوك حتى السادسة مساء

السعودية اليوم