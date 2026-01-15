أتربة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء 

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على الوجه، وأملج تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كم.

وقال المركز عبر منصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏