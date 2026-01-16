Icon

البيت الأبيض: ترامب حذر إيران من عواقب قتل المحتجين Icon الاتحاد الأفريقي يوقف إيتو بسبب تصرفاته أمام المغرب Icon السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة Icon الاتفاق يفوز على مضيفه الاتحاد في دوري روشن Icon في مهرجان الزيتون.. القوافي تصافح الغصون وتُطرب الحاضرين Icon على رأسها “جنة الأنهار” الإماراتية.. عقوبات أمريكية واسعة تستهدف شبكات تمويل وتهريب للحوثيين Icon حائل تدخل موسوعة غينيس بأكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي في العالم Icon خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد بقطر Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع فندقية وتجارية Icon الملك سلمان يغادر المستشفى التخصصي بعد استكمال فحوصات طبية مطمئنة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

أخضر اليد يواجه اليابان في مهمة حصد صدارة مجموعته بالبطولة الآسيوية

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٨ مساءً
أخضر اليد يواجه اليابان في مهمة حصد صدارة مجموعته بالبطولة الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة اليد غدًا السبت مواجهة مهمة أمام نظيره الياباني، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية الـ22، وذلك عند تمام الساعة 8:00 مساءً على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية بدولة الكويت.

ويدخل أخضر اليد اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على المنتخب الإيراني في الجولة الافتتاحية، متطلعًا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في صدارة المجموعة، في مواجهة مرتقبة تحمل أهمية كبيرة في مسار المنافسة والتأهل إلى الدور الرئيسي.

قد يهمّك أيضاً
قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023

قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023

أخضر اليد لنصف نهائي دورة الألعاب الإسلامية

أخضر اليد لنصف نهائي دورة الألعاب الإسلامية

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة تنافسًا قويًا، في ظل قوة المنتخب الياباني وخبرته القارية، حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي إلى مواصلة الاعتماد على الانضباط الدفاعي والفعالية الهجومية، مع التركيز على تقليل الأخطاء واستثمار الفرص، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز مسيرة المنتخب الوطني في البطولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد