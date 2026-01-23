Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أزهار اللوز تكسو مرتفعات عسير في لوحة شتوية خلابة

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٨ مساءً
أزهار اللوز تكسو مرتفعات عسير في لوحة شتوية خلابة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تكسو أزهارُ أشجار اللوز البيضاء والوردية مرتفعاتِ منطقة عسير خلال هذه الفترة من فصل الشتاء، وتغطي المدرجات الزراعية وسفوح الجبال، في لوحة شتوية خلابة تعكس التنوع البيئي والموروث الزراعي العريق للمنطقة.
ويتركّز انتشار أشجار اللوز في عدد من المواقع الجبلية، من أبرزها مرتفعات السودة وبلسمر وتنومة والنماص، حيث أسهمت الطبيعة الجغرافية والمناخ الملائم في تهيئة بيئة مناسبة لنمو هذه الأشجار، التي تُعد من الزراعات التقليدية المرتبطة بالبيئة الجبلية للمنطقة منذ عقود.


وشهد الموسم الحالي كثافة في الأزهار نتيجة ملاءمة الظروف المناخية، مع توقعات بموسم إنتاج جيد، إذ يبلغ متوسط إنتاج شجرة اللوز الواحدة ما بين (5- 6) كيلوجرامات في الموسم، فيما تتفاوت أسعار اللوز بحسب مراحل الحصاد.
وتسهم زراعة اللوز في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز دخل المزارعين وتنشيط الحركة الزراعية، إلى جانب دورها في تنمية السياحة البيئية، في ظل تزايد إقبال الزوار على مواقع الأزهار في مرتفعات عسير.
ويأتي الاهتمام بزراعة أشجار اللوز ضمن الجهود الرامية إلى تنمية المناطق الريفية، والحفاظ على الغطاء النباتي والموروث الزراعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً
القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلو قات في عسير

القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلو قات في عسير

القبض على 3 مواطنين لترويجهم 15 كيلو حشيش في عسير

القبض على 3 مواطنين لترويجهم 15 كيلو حشيش في عسير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 مواطنين لترويجهم 15 كيلو حشيش في عسير
السعودية اليوم

القبض على 3 مواطنين لترويجهم 15 كيلو...

السعودية اليوم
القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلو...

السعودية اليوم
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير
السعودية اليوم

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن...

السعودية اليوم