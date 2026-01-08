أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنسبة أكثر من 3% عند التسوية، بعد أن سجلت تراجعًا على مدى اليومين الماضيين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (2.03) دولار أو بنسبة (3.39%)، لتصل إلى مستوى (61.99) دولارًا للبرميل عند التسوية،فيما ارتفعت العقود الآجلة ‌لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (1.77) ‌دولار أو بنسبة (3.16%)، ‍لتبلغ عند ‌التسوية (‌57.76) دولارًا للبرميل.