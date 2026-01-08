أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران القادسية يفوز على النصر في دوري روشن تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة 160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة “الخلوة قديمًا” ملاذ المصلّين في الظروف المناخية القاسية
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنسبة أكثر من 3% عند التسوية، بعد أن سجلت تراجعًا على مدى اليومين الماضيين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (2.03) دولار أو بنسبة (3.39%)، لتصل إلى مستوى (61.99) دولارًا للبرميل عند التسوية،فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (1.77) دولار أو بنسبة (3.16%)، لتبلغ عند التسوية (57.76) دولارًا للبرميل.