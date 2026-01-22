ألمانيا تطرد دبلوماسياً روسياً بتهمة التجسس وموسكو تعلق

أبلغت ألمانيا، اليوم الخميس، روسيا بطرد أحد دبلوماسييها العاملين في برلين بتهمة التجسس، في خطوة وصفتها السفارة الروسية بأنها “استفزاز سخيف”.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها استدعت السفير الروسي سيرغي نيتشاييف لإبلاغه بطرد دبلوماسي “تجسس لصالح روسيا”.

من جهتها، نددت السفارة الروسية، في بيان، بهذه الخطوة، واصفةً إياها بأنها “استفزاز سخيف ومدبّر على عجل يهدف إلى تشويه سمعة البعثة الدبلوماسية الروسية”، فضلاً عن كونها “ذريعة” بهدف “تصعيد التوتر في العلاقات الروسية الألمانية”.

ألمانيا تطرد دبلوماسياً روسياً بتهمة التجسس

وأبلغت السفارة الروسية وزارة الخارجية الألمانية بأن تصرفات برلين “غير الودية” لن تبقى “من دون رد”.

وخلال زيارة إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، صرّح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بأن الدبلوماسي المعني “أعلِن شخصاً غير مرغوب فيه” في ألمانيا “بأثر فوري”.

وبحسب مجلة “دير شبيغل” الألمانية، فإن هذا العضو في جهاز مخابرات روسي كان يعمل رسمياً كملحق عسكري في السفارة.

وأضاف فاديفول: “أنشطة المخابرات في بلادنا غير مقبولة بتاتاً، لا سيما تحت ستار الدبلوماسية”.

منتدى ألماني روسي

وقد أفادت تقارير بأن هذا الملحق العسكري كان مسؤولاً عن ملف “إيلونا و”، وهي مواطنة ألمانية أوكرانية أوقفت، الأربعاء، في برلين ووُضعت رهن الحبس الاحتياطي الخميس.

كانت “إيلونا و” شخصية بارزة في جمعية تُعنى بتعزيز التعاون الدولي، خصوصاً مع روسيا وأوكرانيا، وكانت معروفة في الأوساط السياسية والتجارية، وفق مصدر عرفها في هذا السياق وتمكنت وكالة الأنباء الفرنسية من مقابلته.