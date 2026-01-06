Icon

أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

طرحت أمانة منطقة الباحة ممثلةً في بلدية محافظة الحجرة، (44) فرصة استثمارية متنوعة في عددٍ من المواقع بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الاستثمار البلدي، وتحفيز القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وتنوعت الفرص الاستثمارية المطروحة بين أنشطة تجارية وخدمية وترفيهية، شملت (14) موقعًا تجاريًا سكنيًا، و(10) حدائق، و(8) مواقع لإنشاء أجهزة صراف آلي، إضافة إلى (4) أكشاك، وسوقين تجاريين، وملعبين، ولوحتين إعلانيتين، وشاشتين، إلى جانب مكتبة خدمة ذاتية، ومشتل واحد.

وأكدت الأمانة أن هذه الفرص تأتي ضمن خططها الهادفة إلى الاستفادة المثلى من الأصول البلدية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص وظيفية.

ودعت أمانة منطقة الباحة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص، إلى الاطلاع على تفاصيلها والتقديم عبر منصة “فرص” الاستثمارية، مشيرةً إلى أن المنصة تتيح معلومات شاملة عن المواقع والأنشطة المطروحة وآلية التقديم.

