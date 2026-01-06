سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب مجلس الوزراء يوافق على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن القبض على مخالف لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 السديس يؤكد تعزيز دور المرأة في خدمة زائرات الحرمين الشريفين
طرحت أمانة منطقة الباحة ممثلةً في بلدية محافظة الحجرة، (44) فرصة استثمارية متنوعة في عددٍ من المواقع بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الاستثمار البلدي، وتحفيز القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وتنوعت الفرص الاستثمارية المطروحة بين أنشطة تجارية وخدمية وترفيهية، شملت (14) موقعًا تجاريًا سكنيًا، و(10) حدائق، و(8) مواقع لإنشاء أجهزة صراف آلي، إضافة إلى (4) أكشاك، وسوقين تجاريين، وملعبين، ولوحتين إعلانيتين، وشاشتين، إلى جانب مكتبة خدمة ذاتية، ومشتل واحد.
وأكدت الأمانة أن هذه الفرص تأتي ضمن خططها الهادفة إلى الاستفادة المثلى من الأصول البلدية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص وظيفية.
ودعت أمانة منطقة الباحة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص، إلى الاطلاع على تفاصيلها والتقديم عبر منصة “فرص” الاستثمارية، مشيرةً إلى أن المنصة تتيح معلومات شاملة عن المواقع والأنشطة المطروحة وآلية التقديم.