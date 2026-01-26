Icon

مُزارعو نجران يستعدُّون لموسم حصاد القمح بالمنطقة Icon “موهبة” تسجل رقمًا قياسيًا بموسوعة غينيس بأكبر مسابقة للحلول الابتكارية في العالم Icon نباتات عسير الشتوية.. تنوّع بيئي تعزّزه جهود الحماية والتأهيل Icon الذهب يقفز لمستويات قياسية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية Icon المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon “الملّة”.. وسيلة التدفئة الوحيدة قديمًا وزينة المباني السكنية بالباحة Icon التأمينات الاجتماعية تشارك راعيًا ألماسيًّا في فعالية “+Gaming” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة جدة تباشر إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي الرويس

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٤ مساءً
أمانة جدة تباشر إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي الرويس
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

باشرت أمانة محافظة جدة أمس أعمال إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي الرويس، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ومعالجة المباني المتهالكة التي تشكّل خطرًا على السكان والمشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة للطوارئ والأزمات أنهت إشعار 1011 مبنى ضمن المرحلة الأولى، وصدر بحقها قرارات إزالة من لجنة المباني الآيلة للسقوط بعد استكمال الإجراءات النظامية، ومنح الملاك المهلة المحددة قبل بدء التنفيذ.

قد يهمّك أيضاً
بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة الثلاثاء المقبل

بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة...

أمانة جدة تقطع الخدمات عن ٥٠٠ مبنى بحي الرويس تمهيدًا للإزالة

أمانة جدة تقطع الخدمات عن ٥٠٠ مبنى بحي الرويس تمهيدًا للإزالة

وبيّنت أمانة جدة أن هذه الأعمال تأتي امتدادًا لخطط سابقة نُفذت في أحياء الفيصلية والربوة والفاروق، وأسفرت عن إزالة 596 مبنى آيلًا للسقوط، ضمن برنامج متكامل لرصد ومعالجة المباني الخطرة في مختلف أحياء المحافظة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد