أمانة جدة تباشر إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي الرويس

باشرت أمانة محافظة جدة أمس أعمال إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي الرويس، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ومعالجة المباني المتهالكة التي تشكّل خطرًا على السكان والمشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة للطوارئ والأزمات أنهت إشعار 1011 مبنى ضمن المرحلة الأولى، وصدر بحقها قرارات إزالة من لجنة المباني الآيلة للسقوط بعد استكمال الإجراءات النظامية، ومنح الملاك المهلة المحددة قبل بدء التنفيذ.
وبيّنت أمانة جدة أن هذه الأعمال تأتي امتدادًا لخطط سابقة نُفذت في أحياء الفيصلية والربوة والفاروق، وأسفرت عن إزالة 596 مبنى آيلًا للسقوط، ضمن برنامج متكامل لرصد ومعالجة المباني الخطرة في مختلف أحياء المحافظة.