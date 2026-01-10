أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي

أعلنت السلطات الأميركية احتجاز شخص، اليوم السبت، بعد مقتل ستة أشخاص في سلسلة من حوادث إطلاق نار مترابطة في شرق ولاية ميسيسيبي.

وذكر قائد شرطة مقاطعة كلاي، إيدي سكوت، في منشور على “فيسبوك” أن “أرواحا بريئة عديدة” فُقدت “بسبب العنف” في بلدة ويست بوينت، الواقعة قرب الحدود مع ولاية ألاباما. وأضاف في تصريح لقناة “دبليو تي في إيه”، أن ستة أشخاص قتلوا في ثلاثة مواقع مختلفة.

وأوضح قائد الشرطة عبر “فيسبوك” أن مشتبهاً به أصبح قيد الاحتجاز، وأنه لا يوجد أي تهديد لسكان المنطقة.

وكتب سكوت: “أطلب منكم أن تذكروا ضحايانا وعائلاتهم في صلواتكم. إن أجهزة إنفاذ القانون تتولى التحقيق، وسيتم إصدار تحديث في أقرب وقت ممكن”.

ولم يقدم مكتب قائد الشرطة مزيداً من التفاصيل في الساعات الأولى من صباح السبت، لكنه أعلن عزمه عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق من اليوم.