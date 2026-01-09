Icon

أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء 

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من أمطار خفيفة على تبوك وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.‏

