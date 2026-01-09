أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال باكستان وزارة الداخلية تنعى الفريق أول سعيد القحطاني ريال مدريد يفوز على أتلتيكو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا
نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من أمطار خفيفة على تبوك وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.