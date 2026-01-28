Icon

ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي Icon صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة Icon اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع Icon إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية Icon 3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي Icon ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز Icon أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء  Icon إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق Icon أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء 

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٤ مساءً
أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة أبها، ومحافظتي خميس مشيط، وأحد رفيدة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير

إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو...

السعودية اليوم
أزهار اللوز تكسو مرتفعات عسير في لوحة شتوية خلابة
السعودية اليوم

أزهار اللوز تكسو مرتفعات عسير في لوحة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير

السعودية اليوم
القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلو...

السعودية اليوم