أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة أبها، ومحافظتي خميس مشيط، وأحد رفيدة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.