أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمهما الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير معتصم بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.