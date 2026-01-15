Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمير جازان يتفقد مشروع المطار الدولي الجديد بالمنطقة

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٢ مساءً
أمير جازان يتفقد مشروع المطار الدولي الجديد بالمنطقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, اليوم، مشروع مطار جازان الدولي الجديد، للاطّلاع عن كثب على مستجدات المشروع وسير العمل فيه.

واطّلع سموه خلال الجولة، على عرضٍ تقديمي عن مراحل تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز (92%)‎، فيما صُمم المطار بطاقة استيعابية تصل إلى (5.4) ملايين مسافر سنويًا، إلى جانب مرافق وخدمات حديثة جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المسافرين وتحسين كفاءة التشغيل.

قد يهمّك أيضاً
أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه

أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه

أمير جازان يُطلق “ظباء الأدمي” بمحمية جزر فرسان

أمير جازان يُطلق “ظباء الأدمي” بمحمية جزر فرسان

واستمع سموه إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي، عن مكونات المشروع، حيث تبلغ مساحة المطار نحو (48) مليون متر مربع، ويضم صالة ركاب رئيسة بمساحة (57) ألف متر مربع، و(12) بوابة سفر، و(10) جسور للطائرات، و(32) منصة لإنهاء إجراءات السفر، و(8) أجهزة خدمة ذاتية، إضافة إلى (2000) موقف للمركبات، وأربع صالات انتظار، و(4) سيور للأمتعة بمنظومة نقل ذكية تستوعب (2400) حقيبة في الساعة.

رافق سموه أثناء الجولة، وكيل إمارة منطقة جازان وليد بن سلطان الصنعاوي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد