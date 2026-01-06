إتمام أول طرح دولي لسندات السعودية في 2026 بـ 11.5 مليار دولار

​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2026 م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

حجم طلبات الاكتتاب

وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 31 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 43.13 مليار ريال سعودي ) مقسّم على أربع شرائح، بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.38 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029 م.

وبلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056م.

وتم تنفيذ هذه العملية وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخراً، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.