ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon ضبط أكثر من 4 أطنان من الدواجن مجهولة المصدر في الرياض Icon إتمام أول طرح دولي لسندات السعودية في 2026 بـ 11.5 مليار دولار Icon ارتفاع الذهب وسط تزايد رهانات خفض الفائدة Icon تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2% Icon الطقس الشتوي يُعطل النقل في باريس Icon استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق Icon فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف Icon نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد Icon

وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 31 مليار دولار

إتمام أول طرح دولي لسندات السعودية في 2026 بـ 11.5 مليار دولار

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2026 م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

حجم طلبات الاكتتاب

وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 31 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 43.13 مليار ريال سعودي ) مقسّم على أربع شرائح، بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.38 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029 م.

وبلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056م.

وتم تنفيذ هذه العملية وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخراً، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

